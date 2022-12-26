Погода на 26 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Крыму дождливый понедельник. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 декабря на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

- В начале недели сохранится неустойчивый характер погоды. В понедельник дожди, в горах очень сильный мокрый снег,- сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6°.

В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Днем тепло +8…+10°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+9°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +6…+7°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Керчи +6…+7°, северо-западный 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +5…+6°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +6…+7°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +4…+6°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +4…+6°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +9…+12°.

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