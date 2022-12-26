В Крыму появилась новая остановка электрички Симферополь - Севастополь

Появилась новая остановка для электрички, которая едет из Симферополя в Севастополь. Фото: архив КП

В Крыму сделали новую остановку для электрички, которая следуют из Симферополя в Севастополь.

- С 1 января 2023 года поезд № 7139 сообщением Симферополь – Севастополь будет останавливаться на остановочном пункте 1518 км для посадки и высадки пассажиров, - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Стоянка всего 1 минута, но за это время вполне можно успеть зайти в вагон или наоборот выйти.

Железнодорожники обнародовали новый график движения электрички № 7139:

Симферополь 16.00; Бахчисарай 16.35-16.36; Верхнесадовая 16.54-16.55; о.п.1518км 17.01-17.02; Мекензиевы Горы 17.07-17.09; Инкерман-1 17.24-17.40 и Севастополь 17.51.

Действующее расписание можно досконально изучить на сайте ЮППК и в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички».

Горячая линия перевозчика: 8 (800) 506 00 20 или 8 (978) 978-39-39.

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