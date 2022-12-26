Фото: Сергей Кратюк/Tg

В поселке Молодежное под Симферополем открыли большую детскую площадку во дворе домов 7 и 9 по улице Строителей. Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

- Подрядной организаций выполнены все земляные работы, асфальтирование, нанесение резинового покрытия, монтаж самого игрового комплекса и установка 3d фигур. Кроме того, на площадке установлены новые качели, скамейки и урны, - написал чиновник в своем Tg-канале.

По его словам, все работы были проведены в рамках благоустройства дворовых территорий. Местные жители уже успели назвать площадку центральной в поселке.

Отмечается, что на площадке исправно работают освещение и система видеонаблюдения.

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