На проект реставрации мемориального комплекса «Аджимушкай» в Керчи потратят 3,4 миллиона рублей

Мемориальный комплекс "Аджимушкай". Фото: ВКИКМЗ

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение об определении единого подрядчика, который должен разработать научно-проектную документацию для реставрации Мемориального комплекса «Аджимушкай» в Керчи.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте правительства республики, работы осуществит ООО «Реставрационно-строительная компания», зарегистрированная в Самаре.

Стоимость контракта, определенная распоряжением главы Крыма, составляет 3,4 миллиона рублей. Предельный срок выполнения работ – 31 декабря 2023 года

Проект ремонтно-реставрационных работ должен включать противоаварийные и консервационные мероприятия, говорится в документе.

Эта же компания должна разработать проект реконструкции здания Керченской картинной галереи, расположенного по улице Театральной (стоимость работ 1 миллион 036 тысяч рублей), и Ялтинского выставочного зала Союза художников (830,1 тысяча рублей).

Напомним, летом 2021 года Мемориальный комплекс «Аджимушкай» пострадал в результате обильных дождей и связанного с ними паводка.

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