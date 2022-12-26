Проект реконструкции храма Иоанна Предтечи в Керчи обойдется в 2,5 миллиона рублей

Древний храм Иоанна Предтечи в Керчи Фото: Юлия МАРКИНА

На разработку проекта реконструкции храма Иоанна Предтечи в Керчи власти Крыма предусмотрели выделение 2,5 миллионов рублей. Об этом говорится в распоряжении главы республики об определении единого подрядчика. Согласно документу, разработкой проекта займется московское ООО «ПФ-Градо».

- Определить ООО «ПФ-Градо» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия в части разработки научно-проектной документации по объекту: «Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Иоанна Предтечи», VIII век», - говорится в документе.

Проект должен включать разработку первоочередных противоаварийных мероприятий. Работы по разработке документации должны быть выполнены до конца 2023 года.

Напомним, церковь Иоанна Предтечи в Керчи пострадала после сильных ливней 2021 года. Как ранее сообщали в Министерства культуры РК, предварительная стоимость восстановительных ремонтно-реставрационных работ оценивается в 268 миллионов рублей.

Храм является объектом культурного наследия.

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