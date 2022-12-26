В Севастополе за неделю в ДТП пострадали 10 человек

В праздничной суете не стоит забывать про неукоснительное соблюдение правил дорожного движения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В праздничной суете и спешке необходимо быть как можно внимательнее за рулем. За минувшую неделю в дорожно-транспортных происшествиях в Севастополе пострадали 10 человек. Такие данные сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

В числе пострадавших оказался несовершеннолетний пассажир троллейбуса. А рано утром в понедельник травмы получили двое школьников, переходивших дорогу по «зебре».

- Юные пешеходы были госпитализированы с различными травмами, в одном из наездов ребенок не использовал световозвращающие элементы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обоих случаях водители нарушили правила проезда пешеходного перехода. Кроме того, возраст водителей превышал 70 лет.