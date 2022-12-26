Михаил Развожаев призвал жителей Севастополя отказаться от фейерверков в Новый год

Власти Севастополя рекомендуют гражданам воздержаться от использования пиротехнических средств в новогодние праздники Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Михаил Развожаев настоятельно порекомендовал жителям города-героя воздержаться от использования пиротехники в новогодние праздники. Об этом он заявил в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя.

- Надо понимать нынешнюю ситуацию. Запретить продажу этих изделий мы не можем. Но категорически не рекомендуется пользоваться пиротехническими изделиями и в новогоднюю ночь, и в период праздников, - подчеркнул губернатор.

Михаил Развожаев также отметил, что на время зимних каникул в городе-герое будут усилены меры безопасности.

Напомним, в Севастополе также действует «желтый» уровень террористической опасности.