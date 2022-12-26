На улицы Симферополя выйдут 25 новых мусоровозов

Фото: Гала Амарандо / Крымская газета

Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами ГУП РК «Крымэкоресурсы» получил новые мусоровозы. Как сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, 25 единиц спецтехники в ближайшее время начнут использоваться для сбора и транспортировки ТКО в Симферополе.

– Все автомобили произведены на российских заводах с использованием отечественных компонентов, узлов и агрегатов, – отметили в ведомстве.

Поставка спецтехники состоялась в рамках реализации Соглашения между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50