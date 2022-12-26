В Севастополе изменится график общественного транспорта в новогодние праздники

В новогоднюю ночь и праздничные дни общественный транспорт в Севастополе будет работать по расписанию выходного дня. Фото: пресс-служба Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя

В Севастополе в период новогодних праздников изменится график движения общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, часть маршрутов будет работать по расписанию выходного дня. Это касается таких автобусов, как 5, 12, 12А, 23, 94 и многих других. А в первые дни января график других автобусов и вовсе приостановится. Подробное расписание опубликовано на официальном сайте транспортного ведомства.

Что касается катеров, то по плану они будут ходить всю новогоднюю ночь. Это касается катеров на линии «Графская пристань - Северная». Более точное расписание можно узнать на официальном сайте Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.