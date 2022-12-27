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НовостиОбщество26 декабря 2022 22:01

Погода на 27 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 27 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температура воды в Черном море +9…+12°.

Температура воды в Черном море +9…+12°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 декабря на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов.

- Сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов. Пройдут дожди, местами со снегом, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +9...+11°.

В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Днем юго-западный ветер 10-15 м/с., тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +4…+8°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +7…+10°, северо-западный ветер 6-9 м/с. Пасмурно.

В Керчи +4…+8°, юго-западный 3-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +5…+9°, северо-западный ветер 3-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +7…+11°, северо-западный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +4…+10°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +3…+8°, северо-западный ветер 2-5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +9…+12°.

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