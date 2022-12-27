Инвесторы вложат в сферу туризма Крыма около 60 миллиардов рублей

Всего в Крыму реализуются 254 инвестпроекта на сумму 388,38 млрд рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму согласовали инвестиционные проекты в сфере курортов и туризма на сумму около 60 миллиардов рублей.

- Южное и западное побережье Крыма получат современные и комфортабельные места для отдыха и оздоровления, - цитирует «Крым 24» вице-премьера Крыма - министра финансов РК Ирину Кивико.

Так, на Южном берегу Крыма в ближайшие 14 лет намерены построить туристический комплекс за 197,5 млн рублей. В него войдут 11 двухэтажных коттеджей на 102 номера, кафе, спортзал, детская площадка, оранжерея, парк с фонтаном и автопарковка.

Новый четырехэтажный комплекс апартаментов со спортивными и детскими площадками за 288,7 млн рублей появится в Черноморском районе. Срок реализации - 24 года.

Самый масштабный проект готовится в Евпатории - здесь построят туристический комплекс «Золотые пески России». Объем инвестиций составит более 59,3 млн рублей, срок реализации 13 лет. В комплекс войдут 4- и 5-тизвездочные гостиницы, а также объекты гостиничной инфраструктуры, благоустройства и озеленения.

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