В Керчи возложили цветы к памятнику Морским десантникам

Фото: Святослав Брусаков, t.me/brusakov

Накануне, 26 декабря, в Керчи на городской набережной состоялась церемония возложения цветов к памятнику Морским десантникам. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков в своем телеграм-канале.

Торжественная церемония была приурочена к 81-й годовщине начала Керченско-феодосийской десантной операции советских войск (26 января 1941 – 2 января 1942 гг.), призванной деблокировать осажденный Севастополь и создать предпосылки для полного освобождения Крыма от гитлеровских оккупантов. Успех операции был лишь частичным – Красная Армия смогла отбить у нацистов Керченский полуостров и облегчить положение осажденного Севастополя, оттянув на себя часть подразделений вермахта, однако в дальнейшем основные силы советских войск под напором нацистов были вынуждены покинуть восточную часть Крыма.

Фото: Святослав Брусаков, t.me/brusakov

Фото: Святослав Брусаков, t.me/brusakov

– Мы помним и чтим историю нашей родной земли, – подчеркнул глава Керчи. – Вечная память героям Великой Отечественной войны, спасших мир от фашизма.

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