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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 12:41

В Крыму экс-директора казенного учреждения осудили за злоупотребление полномочиями

Мужчина привлекал подчиненных к строительным работам на территории личного домовладения
Дмитрий Коренев
Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Черноморском районе Крыма бывшего директора одного из муниципальных казенных учреждений признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

– Установлено, что подсудимый, являясь руководителем учреждения, желая освободить себя и свою семью от имущественных затрат, связанных со строительством на территории своего частного домовладения, в период с января 2017 года по август 2020 года давал незаконные устные указания подчиненным работникам на выполнение строительно-монтажных и иных работ в рабочее время с отрывом от выполнения своих основных функций на предприятии, – говорится в сообщении.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Черноморский районный суд приговорил мужчину к штрафу.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре РК.

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