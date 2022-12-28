Мужчина оставил в патрульной машине 20 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Евпатории пьяный севастополец пытался дать взятку остановившим его сотрудникам ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Пьяный водитель в Евпатории пытался откупиться от ДПСников взятой в 20 тысяч рублей

- Сотрудниками ДПС г. Евпатории остановлен автомобиль Мицубиси Лансер, под управлением 26-летнего жителя г. Севастополь, который управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. С целью избежать ответственности за совершенное правонарушение водитель предложил сотрудникам Госавтоинспекции денежное вознаграждение, - говорится в сообщении.

От незаконного вознаграждения должностные лица отказались и предупредили мужчину об ответственности. Однако задержанного это не смутило, и он оставил в патрульной машине 20 тысяч рублей.

После этого инспекторы Госавтоинспекции вызвали на место следственно-оперативную группу. Экспертиза подтвердила, что мужчина был пьян. На него составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде.

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