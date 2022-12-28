Двое крымчан получили 8,5 и 9 лет колонии за продажу наркотиков

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе суд приговорил двоих крымчан к 8,5 и 9 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режимов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Их признали виновными по пункту «а» части 3 статьи 228.1 УК РФ – «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

– Установлено, что в феврале текущего года подсудимые в вечернее время по месту жительства одного из них сбыли мужчине наркотическое средство производное N-метилэфедрона. По итогам проведения оперативных мероприятий их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотическое средство изъято из незаконного оборота, – говорится в сообщении.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

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