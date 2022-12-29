«Елковорот» в Симферополе: куда можно сдать новогоднее дерево после праздника

В Симферополе работают елочные базары.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крым готовится к Новому году, а заодно запускается акция «Елковорот», ведь главный символ праздника - наряженное хвойное дерево, после зимних каникул становится всем в обузу.
- Купили елку - сдайте ее на переработку, - призывают экологи.
Адреса акции «Елковорот» в Симферополе.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
И так, в Симферополе 15 и 22 января с 11.00 до 15.00 будут работать пункты по приему елок по следующим адресам:
- ТРЦ «Меганом», возле кафе «Кофе с совой»;
- парк Тренева, угол улиц Самокиша и Севастопольской;
- ул. Тренева, 2, сквер рынка;
- бульвар Франко, дом 6В, возле кафе «Кофе с Совой»;
- сквер Мира, напротив ул. Тургенева, 52;
- ул. Маршала Жукова, 15, возле торговой точки «Хабиб»;
- ул. Беспалова, 79, школа № 28;
- ул. Павленко, остановка «Павленко»;
- ул. Киевская, 7 В, возле торговых точек «Неаполь» и «Лингвист»;
- ул. Киевская, 137, сквер Крымской весны;
- ул. Киевская, д.123, остановка «Парк Гагарина»;
- ул. Героев Сталинграда, 33;
- ул. 60 лет Октября, д. 18, возле универсама «ПУД»;
- парк Шевченко, за аркой у входа;
- ул. Лермонтова, д. 16, около пункта «Крымсоюзпечать»;
- ул. Балаклавская, д. 67 А, возле универсама «ПУД»;
- проспект Победы, д. 95, пересечение с ул. Буденного;
- район Заводское, конечная остановка троллейбуса № 10;
- ул. Кечкеметская, д. 198, возле Минприроды;
- ГРЭС, ул. Кржижановского, д. 24, МФЦ.
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