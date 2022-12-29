«Елковорот» в Симферополе: куда можно сдать новогоднее дерево после праздника

В Симферополе работают елочные базары. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым готовится к Новому году, а заодно запускается акция «Елковорот», ведь главный символ праздника - наряженное хвойное дерево, после зимних каникул становится всем в обузу.

- Купили елку - сдайте ее на переработку, - призывают экологи.

Адреса акции «Елковорот» в Симферополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

И так, в Симферополе 15 и 22 января с 11.00 до 15.00 будут работать пункты по приему елок по следующим адресам:

- ТРЦ «Меганом», возле кафе «Кофе с совой»;

- парк Тренева, угол улиц Самокиша и Севастопольской;

- ул. Тренева, 2, сквер рынка;

- бульвар Франко, дом 6В, возле кафе «Кофе с Совой»;

- сквер Мира, напротив ул. Тургенева, 52;

- ул. Маршала Жукова, 15, возле торговой точки «Хабиб»;

- ул. Беспалова, 79, школа № 28;

- ул. Павленко, остановка «Павленко»;

- ул. Киевская, 7 В, возле торговых точек «Неаполь» и «Лингвист»;

- ул. Киевская, 137, сквер Крымской весны;

- ул. Киевская, д.123, остановка «Парк Гагарина»;

- ул. Героев Сталинграда, 33;

- ул. 60 лет Октября, д. 18, возле универсама «ПУД»;

- парк Шевченко, за аркой у входа;

- ул. Лермонтова, д. 16, около пункта «Крымсоюзпечать»;

- ул. Балаклавская, д. 67 А, возле универсама «ПУД»;

- проспект Победы, д. 95, пересечение с ул. Буденного;

- район Заводское, конечная остановка троллейбуса № 10;

- ул. Кечкеметская, д. 198, возле Минприроды;

- ГРЭС, ул. Кржижановского, д. 24, МФЦ.

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