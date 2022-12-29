Врио главы администрации Евпатории Лоскутов отказался возглавить администрацию города

Фото: отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

Временно исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Александр Лоскутов не подал документы на конкурс на постоянное замещение этой должности.

- Врио главы администрации Евпатории Александр Александрович Лоскутов не подал документы на конкурс на замещение должности главы администрации города. Александр Александрович был назначен на этот пост в непростое время и приложил усилия для решения многих проблем. Он продолжит работать в нашей команде, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории Лоскутова назначили 30 апреля текущего года. Александр Лоскутов родился в городе Железногорске Курской области. Он работал в муниципальной службе больше десяти лет.

Отметим, что в феврале текущего года действующий на тот момент глава администрации Евпатории Роман Тихончук подал в отставку. Исполняющим обязанности градоначальника был назначен Александр Рытов. В начале апреля глава РК Сергей Аксенов объявил ему выговор за плохую исполнительскую дисциплину.

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