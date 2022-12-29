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НовостиЭкономика29 декабря 2022 9:57

Плата за детсады и ясли в Симферополе в 2023 году не повысится

Все расценки будут соответствовать тем, что были определены на 2021 год
Екатерина НАЗАРОВА
В Симферополе не изменится плата за детсад в 2023 году

В Симферополе не изменится плата за детсад в 2023 году

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Симферополе не изменится плата за детсады и ясли в 2023 году. Этому свидетельствуюет постановление, опубликованное на официальном сайте администрации муниципалитета.

Размеры платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях

Размеры платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника МКУ Управление образования администрации города Симферополя Сухину Т.И, - сказано в тексте документа.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2023 года.

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