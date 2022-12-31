В Крыму на Рождество выпадет снег

Снег к лицу Гагаринскому парку в Симферополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские ученые считают, что в первых числах января на полуострове пройдет снегопад.

- Легкий снег в Крыму может выпасть уже на Рождество, но устойчивого снежного покрова, - сообщил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.

Ученый отметил, что скорее всего белоснежное одеяние полуострова будет недолговечным:

-Снега, который пролежит несколько дней, не стоит ожидать раньше середины января.

Вся закавыка в глобальном потеплении, из-за которого погода может резко измениться за считанные часы. Но ждать же масштабных метелей и снегопадов не стоит, хотя совсем исключать нельзя, ведь зима частенько проявляет свой характер ближе к календарной весне.

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