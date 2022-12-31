В Крыму впервые устроили «медосмотр» для сосен и можжевельников

Заповедным хвойным лесам Крыма угрожают вредоносные организмы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму решили выяснить от чего страдают и чем болеют сосны, можжевельники и кедры.

- Специалисты на территории государственного природного заповедника «Ялтинский горно-лесной» впервые провели фитопатологическое обследование лесных насаждений, - сообщили в филиале ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Республики Крым».

«Медосмотр» провели для 4 видов сосны, 2 пород кедра и можжевельника. Эксперты тщательно изучили растения, которые начали усыхать, чтобы выявить вредоносные организмы.

После ДНК-анализа были поставлены точные диагнозы, например, образцы сосны крымской поражены патогенными грибами, которые могут привести к гибели растения; . на можжевельнике дельтовидном нашли новый кислотоустойчивый эпифитный гриб - патоген виноградной лозы.

Теперь остается решить, каким образом можно спасти хвойные леса от нежелательных «квартирантов».

Напоминаем, что в Ялте пальмы гибнут от насекомых-паразитов.

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