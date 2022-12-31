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НовостиОбщество31 декабря 2022 16:11

Глава Крыма поздравил жителей региона с Новым годом

Сергей Аксенов позитивно оценил развитие республики
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/VK

Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/VK

Глава Республики Крым Сергей Аксенов разместил в соцсети новогоднее поздравление.

- 2022 год прошел под знаком специальной военной операции. Его девизом стали легендарные слова «Все для фронта, все для Победы!», - говорится в обращении.

Руководитель отметил, что несмотря на сложное время, Россия и Крым не остановили своего развития:

- Есть позитивные результаты во многих отраслях. У нас масштабные планы и на следующий год.

В заключении Сергей Аксенов пожелал крымчанам здоровья, радости и благополучия, и чтобы Новый 2023-ий год принес нам всем процветание и Победу в специальной военной операции.

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