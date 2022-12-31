Крымчанам напомнили об опасности информационной войны

В аккаунтах главы РК актуальная и достоверная информация. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Руководитель Крыма Сергей Аксенов попросил жителей региона быть внимательными, читая СМИ и соцсети.

- Информационная война против нашей страны ведется в круглосуточном режиме, без перерывов на выходные и праздники. В эти новогодние дни также не исключены вбросы фейковой информации, попытки раздуть панику, так или иначе испортить людям Новый год, - отметил глава Республики Крым.

Ни в коем случае нельзя вестись на вражеские уловки и провокации, поэтому информацию стоит черпать только из достоверных источников, в частности аккаунтов главы Крыма, которые есть в соцсети, где оперативно размещается комментарии по тем или иным событиям.

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