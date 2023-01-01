В Крыму пропала 84-летняя жительница Сакского района

Лидия Ковпак (Устинкана). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры бьют тревогу – бесследно исчезла пожилая женщина.

- Пропала Ковпак (Устинкана) Лидия Петровна 84 года (1938 года рождения), проживает в селе Михайловка, Сакский район. С 1 января 2023 года ее местонахождение неизвестно, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Ориентировка на пропавшую крымчанку. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы пропавшей пенсионерки: 165 сантиметров рост, худощавое телосложение, серо-голубые глаза и седые волосы.

Если вы видели человека похожего на Лидия Ковпак, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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