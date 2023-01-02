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НовостиПроисшествия2 января 2023 7:10

На плато Чатыр-Даг поздно вечером 1 января заблудился мужчина

Туриста быстро нашли, в медпомощи он не нуждался
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В первый день нового года в районе нижнего плато горы Чатыр-Даг заблудился мужчина. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 1 января в 22:30.

- По прибытии к месту происшествия спасатели совместно с сотрудниками ГКУ РК «Крым-спас» провели мероприятия по поиску туриста. В медицинской помощи он не нуждался, - рассказали в пресс-службе МЧС по Крыму.

По данным чрезвычайного ведомства, в спасательной операции участвовали десять человек, две единицы техники, от МЧС РФ – пять человек личного состава.

В ведомстве напомнили, что при походе в горы нужно регистрировать даже небольшую группу туристов. Спасатели помогут подготовиться к походу и расскажут обо всех сложностях, которые могут встретиться на выбранном маршруте.