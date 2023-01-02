В Счетной палате Крыма уверены в устойчивом развитии экономики полуострова в 2023 году

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Устойчивое развитие экономики Крыма будет продолжаться в ближайшие годы, несмотря на «драконовские санкции». Такое мнение выразил председатель Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко.

- У нас очень позитивное настроение. Несмотря на мировой экономический кризис, который поразил все страны мира, в том числе и Российская Федерация является заложником, несмотря на санкции, я бы сказал впервые драконовские, мы все-таки выходим в достаточно позитивный плюс, и устойчивое развитие экономики Крыма будет продолжаться в ближайшие годы однозначно, - сказал в эфире радио «Спутник в Крыму» Анатолий Заиченко.

Также председатель Счетной палаты Крыма отметил, что цифры, характеризующие работу, оптимистичны. По программе развития республики за прошедший год были реализованы национальные проекты на 20,7 миллиарда рублей. Этот показатель за последние восемь лет составляет 1 трлн 397 млрд. С момента вступления Крыма в Россию фиксируется увеличение собственных доходов республики в 2,5 раза.

По словам Анатолия Заиченко, уровень финансовой дисциплины и грамотности в Крыму существенно вырос.