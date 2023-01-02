В Керчи на набережной дотла сгорело популярное кафе

Фото: kerch.com.ru

В Керчи ночью 2 января произошел пожар – сгорело одно из самых популярных кафе в городе.

Возгорание случилось на первом этаже жилого дома. Как отмечает «Крым 24», жильцов и персонал кафе сразу же эвакуировали. Огонь тушили два пожарных расчета, но заведение общепита сгорело. На место также прибыли полиция, «скорая помощь» и газовая служба.

По данным МЧС по Крыму, из здания в целом эвакуировали 12 человек. Пострадавших во время пожара нет.

Очевидцы отмечают, что здание вспыхнуло резко. Причину возгорания выяснят специалисты.