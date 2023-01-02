С октября через Керченский пролив паромы перевезли около 57 тысяч пассажиров

Фото: Архив "КП"

Через Керченскую паромную переправу с 9 октября по 2 января в обе стороны паромами перевезено 56 929 пассажиров, 41 458 автомобилей и 4 718 железнодорожных вагонов. Паромы, работающие на линии, совершили 1373 рейса, сообщили в Минтрансе РФ.

В Росгидромете отметили, что в районе Керченского пролива 2 января наблюдается хорошая погода, осадков сегодня не ожидается. Дует юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, видимость в проливе хорошая. Волны достигают 20-70 сантиметров.

Температура вода в море не подходящая для купания – всего 6-7 градусов тепла.

Ранее паромная переправа временно не работала из-за тумана, однако сейчас она функционирует в обычном режиме.