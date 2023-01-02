Под Севастополем системы ПВО сбили два беспилотника

Фото: Валерия ЧЕРНЫХ

Вечером 2 января над Черным морем около Севастополя системы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

- В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме, - сообщил Михаил Развожаев около 22.00.

Через полчаса, в 22:36, губернатор города написал:

- Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку.

Отметим, что местные жители услышали около 21:45 громкий хлопок, который не был похож на звук петарды или залп фейерверка.