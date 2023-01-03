В Севастополе сгорел лимузин 2 января

Причину возгорания сейчас выясняют полицейские города-героя. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

В Гагаринском районе Севастополя 2 января сгорел лимузин. Как сообщили в пресс-службе полиции города-героя, об инциденте возле жилого дома на улице Парковая сообщил очевидец.

Лимузин был припаркован возле дома №13. Автомобиль сначала начал дымиться, а после загорелся. Все это увидел один из местных жителей около полуночи.

- Возле указанного транспортного средства находились молодые люди, которые после возгорания автомобиля быстро удалились с места происшествия, - говорится в сообщении.

Сейчас в ситуации разбирается полиция. Но сначала нужно установить собственника шикарного авто.

Стоит отметить, что на задней части лимузина виднеется баннер, на котором изображены фигуры молодых девушек. Возможно, автомобиль использовался одним из развлекательных заведений Севастополя.