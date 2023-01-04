В Симферополе пройдет Рождественская ярмарка с 5 по 7 января

Ярмарка будет работать в указанный период ежедневно с 11:00 до 21:00 Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Симферополе в праздничные каникулы пройдет Рождественская ярмарка. Работать она будет три дня - с 5 по 7 января - в парке имени Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- Ярмарка будет проходить с 5 по 7 января 2023 года с 11:00 до 21:00 в районе скульптуры «Три грации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо непосредственно ярмарки, там будут организованы и мастер-классы для детишек. Под руководством опытных мастеров юные крымчане смогут изготовить и унести с собой уникальную вещь, сделанную своими руками.