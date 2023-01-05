Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 января 2023 7:10

Благоустройство сквера «Скорбящая» в Симферополе подходит к концу

Большая часть работ уже выполнена
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: telegram-канал Юрий Гоцанюк

Фото: telegram-канал Юрий Гоцанюк

В Симферополе завершается ремонт парка «Мемориал на месте массовых расстрелов советских граждан в годы Великой Отечественной войны «Скорбящая», сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Рабочие на месте уже заменили плитку к памятнику «Скорбящая», а остальные работы продолжаются в штатном режиме. Также в парке в скором времени поставят новые лавочки, урны, дренажную систему и отмостку.

Как отметил Гоцанюк в своем telegram-канале, за время благоустройства было осуществлено бронирование основания мемориала, поэтому в начале января семиметровый памятник в образе женщины остается под пленкой. В скором времени внутри установят строительные леса, чтобы продолжить реставрацию.