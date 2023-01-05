В конце недели в Севастополь нагрянут штормовые дожди и ветер

Такая же ситуация ожидается и по всей территории Крыма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под конец недели синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Севастополе. Как сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в город нагрянут дожди и сильный ветер.

Из-за сильных порывов штормового ветра, которые в пятницу достигнут 25 метров в секунду, в Главном управление МЧС России по городу Севастополю напомнили о правилах безопасности. Если ухудшение погоды застанет вас на улице, лучше не находится под проводами и деревьями и, по возможности, не пользоваться транспортом.

Во время шторма запрещается находиться рядом со стенами домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также на обрывах, причалах и пирсах.

Напомним, такая же ситуация ожидается и по всей территории Крыма. По данным регионального управления МЧС России, 5 и 6 января в республике объявлено штормовое предупреждение.