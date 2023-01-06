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НовостиОбщество6 января 2023 7:56

На Ялтинской киностудии намерены открыть колледж подготовки молодых кадров киноотрасли

Также на студии рассчитывают создать большой центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Крымские власти намерены организовать большой центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности, а также открыть колледж для подготовки новых кадров киноотрасли на площадке Ялтинской киностудии.

- Крым обладает значительным потенциалом для развития кинопроизводства, поэтому власти республики готовы поддерживать реализацию инфраструктурных проектов в этой сфере и рассматривать инвестиционные предложения по объектам Ялтинской киностудии, - сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что на площадке Ялтинской киностудии ежегодно организуется более 45 творческих мероприятий.

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