На Ялтинской киностудии намерены открыть колледж подготовки молодых кадров киноотрасли

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Крымские власти намерены организовать большой центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности, а также открыть колледж для подготовки новых кадров киноотрасли на площадке Ялтинской киностудии.

- Крым обладает значительным потенциалом для развития кинопроизводства, поэтому власти республики готовы поддерживать реализацию инфраструктурных проектов в этой сфере и рассматривать инвестиционные предложения по объектам Ялтинской киностудии, - сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что на площадке Ялтинской киностудии ежегодно организуется более 45 творческих мероприятий.

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