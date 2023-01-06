В Керченском проливе во второй половине дня 6 января ожидается усиление ветра

В Керченском проливе во второй половине дня в пятницу ожидается усиление ветра Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во второй половине дня 6 января в Керченском проливе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- Согласно прогнозу Росгидромета, 6 января ожидается западный, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, во второй половине дня 12-17 метров в секунду, временами небольшой дождь, - говорится в сообщении.

Отмечается, что паромы в проливе, несмотря на штормовое предупреждение, работают штатно.

Напомним, с начала работы переправы 9 октября через Керченский пролив в обе стороны было перевезено более 58 тысяч пассажиров, более 42 тысяч единиц автотранспорта и почти 5 тысяч ж/д вагонов.

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