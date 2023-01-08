Движение по Крымскому мосту будет перекрыто с ночи 10 января Фото: Юлия МАРКИНА

Крымский мост полностью закроют для автомобилей 10 января. Ограничения начнут действовать с ночи и продляться до 16 часов. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

- 10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00,- говорится в сообщении.

По данным Минтранса, закрытие моста связано с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП, в результате которого обрушилась часть конструкций транспортного перехода. По данным правоохранителей, причиной стал подрыв грузовика. На время восстановительных работ была возобновлена работа Керченской паромной переправы. Перевозка автомобилей через пролив осуществляется бесплатно.

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