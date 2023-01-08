В первые дни нового года в Крыму родились 9 мальчиков и 15 девочек

В Крыму в первые дни 2023 года родились 15 девочек и 9 мальчиков. Фото: Минюст РК.

В первые дни 2023 года в Крыму родилось 24 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции республики. При этом среди новорожденных 15 девочек и 9 мальчиков.

- В столице Крыма зарегистрировано 6 новорожденных… В Джанкое родилось четверо детей, в Нижнегорском районе и в Феодосии – по 3 ребёнка, в Красноперекопском и Красногвардейском районах – по 2, в Керчи, Ленино, в Первомайском районе и в Евпатории – по 1 ребёнку, - сообщили в Минюсте.

Интересно, что первые свидетельства в отделе регистрации рождения Симферополя выписали для девочек, которых родители нарекли такими именами как Доминика, Елизавета, Риана, Милана, Карина и Полина.

Среди первых родившихся в 2023 году малышей также - Максим, Матвей, Анастасия, Наджие, Лев, Илья, Валерия, Даниил, Никита, Артём, Анисия, Алиса, Мерьем, Мария, Елизавета и Карина.

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