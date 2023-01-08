Первым ребенком, родившимся в Крыму в новогоднюю ночь, стала маленькая Милана

Всего в Крыму в первые дни января на свет появились 24 ребенка Фото: Артем КИЛЬКИН

Первым ребенком, появившимся на свет в январе 2023 года, стала девочка, которой родители дали имя Милана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.

- Новорожденная появилась на свет в первые минуты 2023 года – в 00:35,- сообщили в Минюсте.

Малышка родилась в Симферополе. Свидетельство о рождении родителям вручили на торжественной церемонии.

Напомним, в первые дни нового года в Крыму родилось 24 ребенка. На свет появились 15 девочек и 9 мальчиков.

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