Первым ребенком, родившимся в Крыму в новогоднюю ночь, стала маленькая Милана

Всего в Крыму в первые дни января на свет появились 24 ребенка
Фото: Артем КИЛЬКИН
Первым ребенком, появившимся на свет в январе 2023 года, стала девочка, которой родители дали имя Милана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.
- Новорожденная появилась на свет в первые минуты 2023 года – в 00:35,- сообщили в Минюсте.
Малышка родилась в Симферополе. Свидетельство о рождении родителям вручили на торжественной церемонии.
Напомним, в первые дни нового года в Крыму родилось 24 ребенка. На свет появились 15 девочек и 9 мальчиков.
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