Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 января 2023 13:14

Первым ребенком, родившимся в Крыму в новогоднюю ночь, стала маленькая Милана

Девочка появилась на свет в 00:35 первого января
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Всего в Крыму в первые дни января на свет появились 24 ребенка

Всего в Крыму в первые дни января на свет появились 24 ребенка

Фото: Артем КИЛЬКИН

Первым ребенком, появившимся на свет в январе 2023 года, стала девочка, которой родители дали имя Милана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.

- Новорожденная появилась на свет в первые минуты 2023 года – в 00:35,- сообщили в Минюсте.

Малышка родилась в Симферополе. Свидетельство о рождении родителям вручили на торжественной церемонии.

Напомним, в первые дни нового года в Крыму родилось 24 ребенка. На свет появились 15 девочек и 9 мальчиков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50