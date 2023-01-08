За первую неделю нового года в Крыму и Севастополе обнаружили 14 выброшенных на берег дельфинов

В январе в Центр "Безмятежное море" поступило 14 сообщений о найденных на берегу дельфинах. Фото: "Безмятежное море"/Вконтакте

Начиная с 1 января в Крыму обнаружили 14 мертвых дельфинов на берегу. Как сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море», среди найденных млекопитающих четыре азовки, три белобочки, два дельфина «неуточненного вида» и пять афалин.

- Так, в начале недели мы выезжали к белобочке, найденной в Голубой бухте. При осмотре были обнаружены следы на хвостовых лопастях и основании плавника, которые, вероятно, могли остаться после запутывания в орудии лова рыбы, - сообщили в Центре.

Сама белобочка оказалась упитанным половозрелым самцом. Результаты исследования специалисты передали в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

Еще одного дельфина нашли в поселке Николаевка. Это оказался массивный взрослый самец афалины с изношенными зубами, гибель которого, вероятно наступила из-за возраста и болезни.

Как отметили в Центре «Безмятежное море», январь часто оказывается активным по выбросам дельфинов месяцем.

Напомним, всех найденных на берегу афалин обследуют на наличие чипа, который может свидетельствовать о причастности к скандально известному севастопольскому дельфинарию «Flipper». В начале ноября его владелец выпустил в море двух млекопитающих, на содержание которых решил больше не тратиться. Это вызвало возмущение местных жителей и специалистов, которые заявили что после десяти лет в неволе дельфины обречены на гибель. Но поиски афалин результатов не принесли.

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