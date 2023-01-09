В Крыму до сих пор не найдены 42 человека

Поиски пропавших продолжаются. Фото: скрин страницы Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры рассказали, что на полуострове за несколько лет бесследно исчезли 42 человека.

- До сих пор не найдены! Хочется еще раз напомнить о тех поисках, которые еще продолжаются. О тех людях, кого еще не нашли, - такой пост появился на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым в соцсети.

Альбом с актуальными ориентировками, где есть и фотографии, и необходимая информация, можно увидеть, пройдя по этой ссылке на ресурс в соцсети ВКонтакте.

Среди бесследно исчезнувших значится Лилия Бирулина, которая таинственным образом пропала на яхте, а на ее спутника бизнесмена из Москвы даже было заведено уголовное дело.

Уже почти год, как не могут найти и жительницу Ялты Елизавету Шафрановскую, которая пропала на Крещение.

Волонтеры просят всех, кто видел кого-либо из пропавших, позвонить на горячую линию отряда 8 (800) 7005452. Все звонки бесплатные.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50