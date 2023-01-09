Из школ Керчи утром 9 января эвакуировали учащихся

Волна лжеминирований в Крыму не прекращается с февраля прошлого года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школах Керчи утром 9 января прошла эвакуация. Причиной стали письма с угрозами, которые в очередной раз поступили в адрес учебных заведений. Информацию об этом КП-Крым подтвердили в керченском горсовете.

- Да, поступили сообщения о минировании,- отметили в горсовете.

В то же время учебный процесс в школах прерывать не стали – после проверки правоохранителями учащиеся вернулись в классы и занятия продолжились. Как сообщили в горсовете, местные власти приняли решение не останавливать работу школ на время проверок.

Напомним, череда лжеминирований началась в Крыму в конце февраля 2022 года. Неизвестные рассылают сообщения с угрозами в школы, детские сады, госучреждения, суды и храмы. В каждом конкретном случае проверки проводят правоохранители. Только в октябре из-за угроз занятия в школах Керчи срывались две недели подряд.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50