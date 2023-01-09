На выходных на Ай-Петри выпало 8 сантиметров снега

За зимними "покатушками" крымчане отправились на Ай-Петри 8 января. Фото: скриншот из видео Подслушано в Ялте/Вконтакте

Высота снежного покрова на плато Ай-Петри составила восемь сантиметров на утро 9 января. Об этом КП-Крым сообщила начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- На Ай-Петри выпало 8 сантиметров снега, на Ангарском перевале – 2 сантиметра. На востоке Крыма снежного покрова нет, на южном берегу, в Алуште, его осталось совсем немного,- рассказала Татьяна Любецкая.

Напомним, снег на Ай-Петри выпал вечером 7 января и продолжал идти до конца следующего дня. Из-за огромного количества желающих покататься на санках и «ватрушках», на Ангарском перевале и плато Ай-Петри образовались пробки. МЧС развернули там спасательные посты.

Но уже 10 января, по прогнозу синоптиков, в Крым снова придет тепло. На смену снегу и морозу придет штормовой ветер, а температура воздуха прогреется до +4+9 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50