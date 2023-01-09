В Симферополе 10 января отключат свет на 12 улицах и 2 переулках

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП

10 января в Симферополе частично обесточат 12 улиц и 2 переулка.

В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» отметили, отключения – вынужденная мера, которая предпринимается из-за того, что электросети столицы Крыма нуждаются в обновлении и реконструкции. Электричества в столичном городе не будет всего несколько часов: ремонт электросетей запланирован с восьми утра до пяти вечера.

В Симферополе 10 января 2023 года электричество временно пропадет по следующим адресам:

- улицы Краснознаменная, 22-54/36 , 19-41 ; Малофонтанная, 2-10 , 1-7 ; Сергеева-Ценского, 38-44 , 31-39 ; Чехова, 34, 36, 36/54; Пограничников, 2-34 , 1-17; Севастопольская, 76-152 ; Дмитрия Ульянова, 6, 10, 1А; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42. 42А; Баррикадная, 1, 2; Залесская, 2А, 1-15 ; Шевченко, 2-36 , 1-23;

- переулки Белогорский, 10, 13-20; Крымчакский, 17/23.

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