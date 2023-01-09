В Ялте многодетную мать приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

Приговор пока не вступил в законную силу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ялте 27-летнюю местную жительницу приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов на содержание детей (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
– Установлено, что подсудимая, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за неуплату родителем без уважительных причин алиментов, не встала на путь исправления и продолжила не исполнять обязанности по содержанию троих малолетних детей, – говорится в сообщении.
Общая сумма задолженности превысила 125 тысяч рублей.
Ялтинский городской суд приговорил женщину к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства.
Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.
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