Инвестор благоустроит комплекс подвесной канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри»

Фото: kanatka.com
Комплекс подвесной канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри» будет благоустроен за счет средств инвестора. Ранее канатку передали из муниципальной собственности в республиканскую. На данный момент она не работает.
- После заключения инвестиционного соглашения инвестор проведет благоустройство комплекса подвесной канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри», создаст новые рабочие места, привлечет для работы местных подрядчиков и поставщиков, - сообщила «Крым 24» министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.
Напомним, что подъемник прекратил работу еще в октябре 2022 года.
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