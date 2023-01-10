Инвестор благоустроит комплекс подвесной канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри»

Фото: kanatka.com

Комплекс подвесной канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри» будет благоустроен за счет средств инвестора. Ранее канатку передали из муниципальной собственности в республиканскую. На данный момент она не работает.

- После заключения инвестиционного соглашения инвестор проведет благоустройство комплекса подвесной канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри», создаст новые рабочие места, привлечет для работы местных подрядчиков и поставщиков, - сообщила «Крым 24» министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.

Напомним, что подъемник прекратил работу еще в октябре 2022 года.

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