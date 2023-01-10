Симферополь вошел в топ-10 городов, куда едут на поездах после праздников

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"/Tg

Сервис путешествий Туту выяснил, какие ж/д направления пользуются популярностью после новогодних праздников. Так, около 96% поездок запланировано по России.

- Больше всего поездок планируется в Москву (25,5%) и Санкт-Петербург (9,7%). Далее по спросу идут южные направления: Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, - говорится в сообщении.

Отмечается, что довольно популярны также поездки между южными городами. Например, в Сочи большая часть поездок запланирована не только из Москвы, но и из Краснодара, Симферополя, Ростова-на-Дону и Анапы. В крымскую столицу чаще всего берут билеты из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Краснодара и Минеральных Вод.

Закрывают топовую 10-ку по спросу Екатеринбург, Воронеж, Новосибирск и Тюмень.

Отмечается, что был проанализирован период бронирования билетов с 10 по 31 января наступившего 2023 года.

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