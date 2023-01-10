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НовостиОбщество10 января 2023 7:39

В районе «Чертова пальца» в Крыму спасли двух заблудившихся туристов 10 января

Женщина и мужчина с наступлением ночи потеряли ориентир и не смогли найти дорогу обратно
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

Ночью 10 января в районе «Чертова пальца» горы Сокол заблудились двое туристов, требовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Сегодня, в 02:55 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что мужчина и женщина, двигаясь по туристической тропе <...>, заблудились, - говорится в сообщении.

На место была отправлена дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» в составе четырех человек. На поиски пострадавших ушло чуть более получаса. В результате их обнаружили на средней площадке ущелья Шайтан - Дере. В медпомощи они не нуждались. Туристов эвакуировали из труднодоступного места и доставили в пгт. Новый Свет.

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