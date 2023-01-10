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НовостиПроисшествия10 января 2023 9:03

В Евпатории задержали 34-летнего мужчину, обворовавшего магазин детских игрушек

Набив две дорожные сумки и рюкзак конструкторами, он пытался убежать от росгвардейцев
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму

Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму

Сотрудники Росгвардии задержали в Евпатории 34-летнего крымчанина, обворовавшего магазин детских игрушек.

Как сообщили в пресс-службе госорганизации, ночью злоумышленник, впав в детство, решил обчистить магазин с игрушками, расположенный на одной из центральных улиц города-курорта.

- На месте инцидента патрульный экипаж обнаружил поврежденную дверь центрального входа в торговое помещение и следы проникновения в магазин, - говорится в сообщении.

На месте преступления силовики злоумышленника не застали, тот успел убежать. Но вскоре его задержали на соседней улице. При нем обнаружили две дорожные сумки и рюкзак, набитые игрушками и детскими конструкторами.

Отмечается, что ранее мужчина не был судим. Его передали для дальнейшего разбирательства полиции.

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