Жителей Симферополя за минувший год оштрафовали на 11,6 млн рублей

Штрафы на общую сумму 11,6 миллионов рублей заплатят нарушители Фото: Даниил ОПАРИН

Симферопольцев-нарушителей за ушедший 2022 год оштрафовали на 11,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Так, за прошлые 12 месяцев сотрудниками департамента административно-технического контроля муниципалитета было составлено 3 827 протоколов, из них 2 472 – за стихийную торговлю.

- По итогам рассмотрения административных материалов на нарушителей наложены штрафные санкции в сумме 11 миллионов 597 тысяч 500 рублей, - цитирует пресс-служба начальника департамента АТК Инну Шевченко.

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