Погода на 11 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

Температура воды в Черном море +6…+11°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 января на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

- В среду будет сухо и ветрено. Ночью и утром в горах гололедица, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +7…+9°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+10°, северо-восточный ветер 10-12 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +3…+6°, северо-восточный ветер 7-8 м/с. Переменная облачность.

В Керчи -1…+1°, восточный ветер 6-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +3…+5°, юго-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Черноморском +2…+5°, восточный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +1…+2°, восточный ветер 8-10 м/с. Переменная облачность.

В Армянске 0…+1°, восточный ветер 10-11 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +6…+11°.

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