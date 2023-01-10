На территории «Артека» реконструировали спальный корпус лагеря «Кипарисный»

Фото: пресс-служба Административного департамента ППК «Единый заказчик»

На территории «Артека» в декабре минувшего 2022 года завершилась реконструкция спального корпуса лагеря «Кипарисный». Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

- В детском лагере «Кипарисный» реконструирован четырехэтажный спальный корпус площадью более 750 квадратных метров. Здание предназначено для временного проживания более 40 детей в возрасте от 8 до 17 лет, - говорится в сообщении.

В 2021 году «Единому заказчику» было передано 28 объектов «Артека» разной стадии готовности. Завершение строительства всех объектов центра намечено на 2025 год. В настоящее время там ведутся работы на объектах лагеря «Солнечный» площадью 60 тысяч квадратных метров. Предполагается, что он сможет принимать более 1000 детей за одну смену.

Кроме того, на его территории в планах возвести 15 объектов, в том числе Центр инновационных образовательных технологий, жилые корпуса, спорткомплекс, столовую и медцентр. Сейчас рабочие занимаются устройством коммуникационных сетей.

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